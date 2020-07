Luxusresorts mit Ausblick: Die schönsten Sommerterrassen in Europa

Mor­gens ent­spannt früh­stü­cken, am Nach­mit­tag ei­nen Iced-Cap­pu­cino und da­nach ei­nen sprit­zi­gen Cock­tail zum Son­nen­un­ter­gang ge­nie­ßen: Zahl­rei­che hoch­ka­rä­tige Re­sorts in Eu­ropa lo­cken nicht nur mit köst­li­cher Ku­li­na­rik, lu­xu­riö­sen Sui­ten und traum­haf­ten Pools, son­dern auch mit wun­der­schö­nen Som­mer­ter­ras­sen. Der Lu­xus­rei­se­ver­an­stal­ter INTOSOL stellt ei­nige der schöns­ten vor.

Grand Hotel Heiligendamm /​ Deutschland

Das Grand Ho­tel Hei­li­gen­damm ist ei­nes der füh­ren­den Fünf-Sterne-Re­sorts in Deutsch­land. Mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Lage am Ost­see­strand bil­det es eine Sym­biose aus Lu­xus, his­to­ri­scher Ar­chi­tek­tur und ma­le­ri­scher Na­tur. Ne­ben den ex­qui­si­ten Zim­mern und Sui­ten lockt das Ho­tel vor al­lem mit di­ver­sen ku­li­na­ri­schen Op­tio­nen. Per­fekt für ei­nen küh­len Drink und ei­nen köst­li­chen Snack eig­net sich die Be­ach Bar des Ho­tels, die bis 18 Uhr ge­öff­net hat. Von hier ge­nie­ßen die Gäste ei­nen gran­dio­sen Aus­blick auf die Ost­see, der auch nach ei­ni­gen Stun­den noch nicht lang­wei­lig wird.

Elounda Gulf Villas /​ Kreta

Leicht er­höht und mit zau­ber­haf­tem Pan­ora­ma­blick auf die Bucht von Elounda, lie­gen die Elounda Gulf Vil­las herr­lich ru­hig und idyl­lisch an der nord­öst­li­chen Küste Kre­tas. Das fa­mi­li­en­geführte Bou­ti­que­ho­tel be­steht aus nur 33 Sui­ten und Vil­len und über­zeugt mit be­son­de­rer Ar­chi­tek­tur, ei­ner au­ßer­ge­wöhn­li­chen Ein­rich­tung und ei­nem hoch­ka­rä­ti­gen Ser­vice. Wer in ei­ner der 18 Vil­len über­nach­tet, kommt so­gar in den Ge­nuss ei­nes pri­va­ten Pools mit Ja­cuzzi. Ab­ge­se­hen von den groß­zü­gi­gen Pri­vat­ter­ras­sen kön­nen die Gäste ei­nen ge­nauso ma­le­ri­schen Aus­blick auch von den Ter­ras­sen der Re­stau­rants „Da­phini” und „Argo” er­le­ben.

Belmond Castello di Casole /​ Italien

Das Bel­mond Cas­tello di Ca­sole liegt auf ei­nem der größ­ten im Pri­vat­be­sitz be­find­li­chen Grund­stü­cke Ita­li­ens. Mehr als 1.700 Hektar um­fasst das be­ein­dru­ckende An­we­sen in der Tos­kana mit sei­nem his­to­ri­schen Haupt­ge­bäude. Die 39 Zim­mer und Sui­ten spie­geln die viel­fäl­tige 1.000-jährige Ge­schichte wi­der. In der ma­le­ri­schen Um­ge­bung des Ho­tels war­ten viele span­nende Ak­ti­vi­tä­ten, aber auch im Cas­tello die Ca­sole selbst kann man bei­nahe un­end­lich viel Zeit ver­brin­gen. Auf der gro­ßen Son­nen­ter­rasse des Ho­tels wer­den ex­qui­site Spei­sen und Ge­tränke ser­viert, wäh­rend der Blick nach ei­nem er­fri­schen­den Bad im Pool über die Land­schaft schweift.

Six Senses Douro Valley /​ Portugal

Für Ge­nuss­rei­sende und Na­tur­lieb­ha­ber stellt das be­rühmte Douro-Tal im Nor­den von Por­tu­gal mit sei­ner ma­le­ri­schen Land­schaft ein wah­res Pa­ra­dies dar. Von Wein­ber­gen um­ge­ben und mit Blick auf den Douro, bie­tet das lu­xu­riöse Six Sen­ses Douro Val­ley Re­sort in je­der Hin­sicht Er­ho­lung pur. So­wohl von der Ter­rasse des Re­stau­rants als auch von der Son­nen­ter­rasse am Pool ge­nie­ßen die Gäste ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick über die grüne, hü­ge­lige Land­schaft. Bei die­ser Ku­lisse bie­tet sich ein aus­ge­dehn­tes Wine-Tas­ting na­tür­lich ge­ra­dezu an.

Blue Palace, A Luxury Collection Resort /​ Kreta

Das Blue Pa­lace aus der „Lu­xury Collec­tion” von Mar­riott liegt ma­le­risch an ei­nem Hang ober­halb ei­nes 200 Me­ter lan­gen Pri­vat­stran­des und er­öff­net ei­nen zau­ber­haf­ten Blick auf das azur­blaue Meer und die ge­gen über­lie­gende In­sel Spi­na­longa. Be­son­ders an­ge­nehm: Sämt­li­che Bun­ga­lows ver­fü­gen über pri­vate Ter­ras­sen und die meis­ten auch noch über ei­nen ei­ge­nen Pool. Die „Ar­se­nali Lounge Bar”, die sich di­rekt am Haupt­pool des Re­sorts be­fin­det, lockt den gan­zen Tag über mit Snacks und Ge­trän­ken, die man auf der gro­ßen Ter­rasse mit Blick auf das Mit­tel­meer ein­neh­men kann.

Belmond Villa San Michele /​ Italien

Im Bel­mond Villa San Mi­chele ge­nie­ßen die Gäste ei­nen wun­der­schö­nen Blick über Flo­renz bis zu den Hü­geln von Chi­anti. Das ehe­ma­lige Klos­ter aus dem Mit­tel­al­ter ver­bin­det die Kunst des 14. Jahr­hun­derts mit De­si­gnele­men­ten der Re­gion. Die Zim­mer und Sui­ten des Ho­tels sind in war­men, hei­me­li­gen Far­ben ge­stal­tet. Ab den Ju­nior Sui­ten ver­fü­gen sie über eine ei­gene Ter­rasse oder teils so­gar ei­nen klei­nen Pri­vat­gar­ten. Auch von der Ter­rasse des Re­stau­rants und der Bar kann man sich an dem Aus­blick auf Flo­renz und die Um­ge­bung nicht satt se­hen.