„Wien 2x2“: Neue Sommer-Aktion für (österreichische) Gäste

Mit „Wien 2x2 – Für scharfe Rech­ner“ hat der Rei­se­ver­an­stal­ter Mon­dial eine neue Ak­tion ge­star­tet, die vor al­lem ös­ter­rei­chi­sche Gäste zu ei­ner kul­tu­rel­len Som­mer­aus­zeit in die Bun­des­haupt­stadt lo­cken soll. Ab 159 bis 429 Euro für zwei Per­so­nen war­ten zwei Nächte in­klu­sive Früh­stück in aus­ge­wähl­ten Wie­ner Top-Ho­tels.

Fünf Preis­ka­te­go­rien ste­hen bei der Ak­tion zur Wahl – vom Bud­get- bis zum Lu­xus­ho­tel. Das 25hours Ho­tel beim Mu­se­ums­Quar­tier und das Zeit­geist Vi­enna am Haupt­bahn­hof sind da­bei ebenso ver­tre­ten wie das Fünf-Sterne-Ho­tel SO/​ Vi­enna, das Pa­lais Han­sen Kem­pin­ski, das Grand Fer­di­nand an der Wie­ner Ring­straße oder das An­daz Vi­enna Am Bel­ve­dere mit sei­ner coo­len Dach­ter­rasse.

Zu­sätz­lich bie­tet das in­klu­dierte Gut­schein­heft „Wien 1+1“ Er­spar­nisse in ver­schie­de­nen At­trak­tio­nen – zum Bei­spiel am Do­nau­turm oder bei den Schloss Schön­brunn Kon­zer­ten. Für je­weils ein ge­buch­tes Voll­preis­ti­cket gibt es da­bei ein wei­te­res Ti­cket kos­ten­los dazu.

In die­sem Jahr wird der Wien-Be­such für viele Ös­ter­rei­cher je­den­falls ein be­son­de­res Er­leb­nis: Wo sich sonst die Tou­ris­ten drän­gen, herrscht der­zeit eine ent­spannte und ge­müt­li­che At­mo­sphäre. 2020 lädt also dazu ein, die High­lights der Stadt ohne Hek­tik zu er­kun­den. Die Ak­tion „Wien 2x2 – Für scharfe Rech­ner“ kann ab so­fort für den Rei­se­zeit­raum von 17. Juli bis 31. Au­gust 2020 on­line bei Mon­dial ge­bucht wer­den.

www.mondial-reisen.com