Spanien und Zypern verlangen Online-Registrierung vor der Einreise

Spa­nien nimmt sich Grie­chen­land als Vor­bild und ver­langt seit 1. Juli 2020 eben­falls eine On­line-Re­gis­trie­rung vor der An­kunft im Land. Das ent­spre­chende For­mu­lar kann frü­hes­tens 48 Stun­den vor der Ein­reise auf der Web­site von Spain Tra­vel He­alth aus­ge­füllt wer­den. Da­nach wird ein QR-Code er­zeugt, der bei der Ein­reise vor­ge­legt wer­den muss.

Ne­ben der Be­ant­wor­tung ver­schie­de­ner Ge­sund­heits­fra­gen ver­langt Spa­nien un­ter an­de­rem die Num­mer des Aus­weis­do­ku­ments, die Hei­ma­t­adresse, eine Te­le­fon­num­mer, eine E‑­Mail-Adresse so­wie In­for­ma­tio­nen zum Flug in­klu­sive Sitz­platz und zum Auf­ent­halts­ort im Land. In ei­ner Über­gangs­phase wird es bis 31. Juli 2020 noch mög­lich sein, das For­mu­lar hand­schrift­lich und in Pa­pier­form bei der An­kunft in Spa­nien aus­zu­fül­len.

Der QR-Code gilt nur für die ent­spre­chende Reise nach Spa­nien und muss auch für Kin­der al­ler Al­ters­grup­pen vor­ge­legt wer­den. Ein ge­mein­sa­mer Code für eine ge­samte Fa­mi­lie ist aber ge­plant, wie auf der Web­seite zu le­sen ist. Bei der Ein­reise kann der Code aus­ge­druckt oder über die kos­ten­freie App von Spain Tra­vel He­alth vor­ge­legt wer­den. Flug­ge­sell­schaf­ten und Rei­se­ver­an­stal­ter sind ver­pflich­tet, ihre Kun­den auf die Pflicht zur On­line-Re­gis­trie­rung hin­zu­wei­sen.

Auch Zy­pern hat eine ver­pflich­tende On­line-Re­gis­trie­rung nach Grie­chen­land-Vor­bild ein­ge­führt. Da­mit er­hält der Ein­rei­sende ei­nen „Cyprus Flight Pass“, der aus­ge­druckt mit­ge­führt wer­den muss. Ur­lau­ber über 65 Jah­ren kön­nen den Fra­ge­bo­gen auch ma­nu­ell am Flug­ha­fen-Schal­ter be­ant­wor­ten.

Dar­über hin­aus ist ein „weit­ge­hen­der Haf­tungs­ver­zicht ge­gen­über der Re­pu­blik Zy­pern in Be­zug auf eine Co­vid-19-Er­kran­kung“ ver­pflich­tend, wie das deut­sche Aus­wär­tige Amt be­rich­tet. Bei der An­kunft auf Zy­pern ist mit Tem­pe­ra­tur­mes­sun­gen zu rech­nen. Au­ßer­dem kön­nen Ein­rei­sende nach dem Zu­falls­prin­zip ei­nem Co­rona-Test un­ter­zo­gen wer­den. Bei aus­ge­wähl­ten Flü­gen gilt das so­gar für alle Pas­sa­giere – auch wenn sie be­reits über ein ne­ga­ti­ves Test­ergeb­nis ver­fü­gen.