Nachts quer durch Europa: Die ÖBB Nightjets sind wieder unterwegs

Die Co­rona-Pan­de­mie hatte auch die in­ter­na­tio­na­len Nacht­züge der ÖBB ge­stoppt. Nun sind die „Night­jets” wie­der un­ter­wegs. Um­welt­freund­lich und be­quem geht es ab so­fort von Wien in be­liebte Städte wie Ber­lin, Ham­burg, Düs­sel­dorf, Brüs­sel, Zü­rich, Rom, Mai­land oder Ve­ne­dig. Ti­ckets sind im Sitz­wa­gen be­reits ab 29,90 Euro pro Per­son und Stre­cke er­hält­lich.

Ge­rade in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels ist Zug­fah­ren eine kli­ma­freund­li­che Al­ter­na­tive. So ver­ur­sacht bei­spiels­weise ein Flug­pas­sa­gier auf der Stre­cke Wien-Brüs­sel eine viel­fa­ches an CO2-Emis­sio­nen ge­gen­über ei­nem Zug­rei­sen­den. „Un­sere Nacht­züge sind also DIE Al­ter­na­tive zu Flü­gen in­ner­halb Eu­ro­pas und brin­gen die Fahr­gäste sor­gen­frei und si­cher an ihr Ziel“, sagt CEO An­dreas Mat­thä.

Die Rei­sen mit dem ÖBB Night­jet sind aber nicht nur um­welt­freund­lich, son­dern auch be­quem und güns­tig, denn man spart da­bei wert­volle Zeit und Ho­tel­kos­ten – ob man nun im Sitz­wa­gen, im Lie­ge­wa­gen mit vier Plät­zen oder im Schlaf­wa­gen reist. Fahr­gäste im Schlaf- und Lie­ge­wa­gen er­hal­ten zu­dem ein Be­grü­ßungs­ge­tränk und ein Früh­stück vor der An­kunft.

Für größt­mög­li­che Pri­vat­sphäre sind die Ab­teile in den drei Ka­te­go­rien auch kom­plett ge­bucht wer­den. So rei­sen Fa­mi­lien oder Freun­den in ei­nem ei­ge­nen Ab­teil, ohne es mit frem­den Mit­rei­sen­den tei­len zu müs­sen. Zu­sätz­lich wer­den die ÖBB Night­jets vor und nach je­der Fahrt gründ­lich ge­rei­nigt.

Wien ist be­reits jetzt die Stadt mit den meis­ten Nacht­zug­ver­bin­dun­gen in der EU – und der Aus­bau soll auch in den nächs­ten Mo­na­ten und Jah­ren kon­ti­nu­ier­lich vor­an­schrei­ten. Nach der Auf­nahme der neuen Nacht­züge von Wien nach Brüs­sel im Jän­ner wer­den die nun­mehr 27 Li­nien im De­zem­ber 2020 um wei­tere De­sti­na­tio­nen er­wei­tert. Fix ist da­bei schon jetzt ein Night­jet nach Ams­ter­dam.

