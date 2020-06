Abu Dhabi: Neues Freizeitviertel soll noch in diesem Jahr eröffnen

In Abu Dhabi steht eine neue At­trak­tion für die ganze Fa­mi­lie kurz vor der Fer­tig­stel­lung: Die Bau­tä­tig­kei­ten für das Frei­zeit- und Un­ter­hal­tungs­vier­tel Al Qana sol­len bis zum Jah­res­ende 2020 ab­ge­schlos­sen sein. Ge­plant sind un­ter an­de­rem das größte Aqua­rium der Re­gion, eine E‑­S­ports-Arena, ein In­door-Spiel­park und eine Pro­me­nade mit Re­stau­rants, Ca­fés und ei­nem Yacht­ha­fen.

Al Qana liegt un­weit der Sheikh Zayed Grand Mos­que in Abu Dhabi-Stadt und er­streckt sich ent­lang ei­nes Ka­nals mit ei­ner 2,4 Ki­lo­me­ter lan­gen Ufer­pro­me­nade. Vier Fuß­gän­ger­brü­cken ver­bin­den die bei­den Sei­ten des Ka­nals mit­ein­an­der. Für die Er­rich­tung zeich­net Al Ba­ra­kah In­ter­na­tio­nal In­vest­ment ver­ant­wort­lich. Die Bau­kos­ten wer­den mit mehr als ei­ner Mil­li­arde AED an­ge­ge­ben – um­ge­rech­net rund 245 Mil­lio­nen Euro.

Zu den High­lights von Al Qana zäh­len das größte Aqua­rium der Re­gion („The Na­tio­nal Aqua­rium”), ein ein­zig­ar­ti­ges Life­style- und Well­ness-Zen­trum („The Bridge”), das größte frei­ste­hende Kino in Abu Dhabi („Al Qana Ci­nema”), die erste High-Tech-Zone für Vir­tual Rea­lity (VR) in den Emi­ra­ten, eine hoch­mo­derne E‑­S­ports-Arena und ein 4.000 Qua­drat­me­ter gro­ßer In­door-Spiel­park für Kin­der.

Ent­lang der üp­pig be­grün­ten Pro­me­nade war­ten Re­stau­rants und Ca­fés di­rekt am Was­ser und ein Yacht­ha­fen mit mehr als 90 Lie­ge­plät­zen. Alle At­trak­tio­nen sind be­reits an nam­hafte Be­trei­ber ver­mie­tet, be­rich­tet Ge­ne­ral Ma­na­ger Stuart Gis­sing: „Al Qana wird in der Zeit nach Co­vid-19 eine wich­tige Rolle spie­len, da die Men­schen auf der Su­che nach si­che­ren Au­ßen­räu­men und ei­ner ge­sün­de­ren Le­bens­weise sind.“

www.alqana.ae