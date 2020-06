Deutschland und Italien: Rocco Forte Hotels starten in den Sommer

Die Rocco Forte Ho­tels in Deutsch­land und Ita­lien neh­men in den nächs­ten Wo­chen wie­der den vol­len Be­trieb auf – die Fünf-Sterne-Ho­tels in den Städ­ten Ber­lin, Mün­chen, Frank­furt und Rom ebenso wie die Lu­xus­re­sorts auf dem Land in Apu­lien und Si­zi­lien. Sir Rocco Forte, Grün­der und Chair­man der Ho­tel­gruppe, ver­spricht den Gäs­ten höchste Hy­giene-Stan­dards, aber trotz­dem den ge­wohn­ten Ser­vice.

Das neue Si­cher­heits­kon­zept be­inhal­tet ver­schärfte Rei­ni­gungs- und Hy­gie­ne­maß­nah­men in al­len Ho­tel­be­rei­chen. Dazu kom­men die ak­tu­el­len lan­des­spe­zi­fi­schen Richt­li­nien und Emp­feh­lun­gen in Be­zug auf So­cial Di­stancing so­wie eine täg­li­che Kon­trolle der Kör­per­tem­pe­ra­tur für alle Mit­ar­bei­ter.

Um in Zei­ten wie die­sen höchste Fle­xi­bi­li­tät zu er­mög­li­chen, hat die Ho­tel­gruppe gleich­zei­tig ihre Stor­no­re­geln an­ge­passt: Alle be­stehen­den wie auch künf­ti­gen Bu­chun­gen, die über roccofortehotels.com für Rei­sen bis 30. Sep­tem­ber 2020 ge­tä­tigt wur­den oder wer­den, kön­nen bis zu 24 Stun­den vor der An­kunft ge­büh­ren­frei stor­niert wer­den. Aus­nah­men gibt es nur für be­stimmte Sui­ten und Vil­len.

Zum neuen Si­cher­heits­ge­fühl sol­len na­tür­lich auch die Ge­stal­tung und Um­ge­bung der Rocco Forte Ho­tels bei­tra­gen. Die Mas­se­ria Torre Maizza in Apu­lien be­fin­det sich auf ei­nem mehr als drei Hektar gro­ßen Grund­stück. Alle Zim­mer und Sui­ten ver­fü­gen über ei­nen pri­va­ten Gar­ten oder eine Ter­rasse und ha­ben da­mit Pri­vate-Retreat-Cha­rak­ter. Das Ver­dura Re­sort auf Si­zi­lien er­streckt sich über 230 Hektar, auf de­nen sich die Ver­dura Vil­las, ein Cham­pions­hip-Golf­platz und ein pri­va­ter Strand ver­tei­len.

Die Stadt­ho­tels ver­ste­hen sich als si­che­rer Ha­fen im Groß­stadt­dschun­gel: Das Ho­tel de Rus­sie im Her­zen Roms (wei­tere Fo­tos am Ende die­ses Ar­ti­kels) ver­fügt über ei­nen ein­zig­ar­ti­gen his­to­ri­schen Gar­ten, der im 18. Jahr­hun­dert ge­stal­tet und jüngst auf­wän­dig re­stau­riert wurde. Die Dach­ter­rasse des Ho­tel de Rome in Ber­lin (Fo­tos am Ende die­ses Ar­ti­kels) lockt wie­derum mit ei­nem traum­haf­ten Blick über die Stadt. Wer lie­ber auf dem Bo­den bleibt, be­sucht den Gar­ten des Re­stau­rant „La Banca”, das ab 19. Juni öff­net.

Das Charles Ho­tel in Mün­chen (Fo­tos am Ende die­ses Ar­ti­kels) liegt zen­tral und doch idyl­lisch. Die wohl­ver­diente Stär­kung vor oder nach ei­nem Aus­flug in die nur knapp eine Fahr­stunde ent­fern­ten Al­pen war­tet im „Sophia’s Re­stau­rant” mit sei­ner ge­müt­li­chen Ter­rasse. Die Villa Ken­nedy in Frank­furt hatte über die letz­ten Mo­na­ten durch­gän­gig ge­öff­net. Ihre im­po­san­ten Mau­ern – Teil ei­ner his­to­ri­schen Ban­kiers­villa nur we­nige Schritte vom Main ent­fernt – um­schlie­ßen ei­nen groß­zü­gi­gen In­nen­hof, der im Som­mer als ex­klu­sive Au­ßen­stätte der „JFK Bar” dient.

Um ma­xi­male Si­cher­heit vom ers­ten Mo­ment des Rei­sens zu ga­ran­tie­ren, ist Rocco Forte Ho­tels jüngst eine ex­klu­sive Part­ner­schaft mit Vista­Jet ein­ge­gan­gen. Da­durch er­hal­ten die Gäste be­vor­zugte Ra­ten an Bord der mehr als 70 Flug­zeuge des glo­bal ope­rie­ren­den Pri­vate-Avia­tion-Un­ter­neh­mens. Auch Vista­Jet hat Schritte un­ter­nom­men, um die Si­cher­heits­maß­nah­men wei­ter zu ver­bes­sern. Dazu ge­hö­ren un­ter an­de­rem an­ge­passte Stan­dards bei der Rei­ni­gung der Ma­schi­nen nach dem Flug.

