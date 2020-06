Istrien: Ferienvilla mit Pool als neuer Urlaubstrend an der Adria

Sie sind der neue Hit in die­sem Som­mer: Wer die Sonne von Is­trien ge­nie­ßen, aber Ho­tels und grö­ßere Fe­ri­en­an­la­gen mei­den möchte, ist in ei­ner ös­ter­rei­chisch ge­führ­ten Fe­ri­en­villa von HMZ Lu­xury Vil­las im Küs­ten­land zwi­schen No­vig­rad und Po­reč rich­tig. Zum Re-Ope­ning gibt es Spe­zi­al­preise.

Im ver­träum­ten Dörf­chen Va­briga bei Tar – ganz nahe der Küste mit stil­len Ba­de­buch­ten ab­seits der gro­ßen Fe­ri­en­an­la­gen – ver­ber­gen sich 16 mo­derne, aber preis­lich durch­aus er­schwing­li­che Fünf-Sterne-Vil­len mit bis zu drei Schlaf­zim­mern und Pool im Gar­ten. Mit viel Liebe zum De­tail ein­ge­rich­tet, ist hier Pri­vat­sphäre mit gro­ßem Ab­stand ga­ran­tiert. Eine kom­plett aus­ge­stat­tete De­si­gner­kü­che und ein Poolgrill ste­hen für ge­mein­sa­mes Ko­chen und Ge­nie­ßen be­reit.

Stille Ba­de­plätze un­ter Pi­nien sind in we­ni­gen Mi­nu­ten er­reich­bar – auch mit dem Fahr­rad. Das hü­ge­lige Hin­ter­land von Is­trien mit sei­nen Wein­gü­tern und Oli­venöl-Pro­du­zen­ten lädt die Mie­ter der Fe­ri­en­villa zu ro­man­ti­schen Ent­de­ckungs­tou­ren ab­seits der Tou­ris­ten­ströme ein. Aber selbst in be­kann­ten Or­ten wie dem Fi­scher­dorf No­vig­rad oder dem Welt­kul­tur­erbe-Städt­chen Po­reč wird es in die­sem Jahr deut­lich ru­hi­ger sein.

Dazu ist Is­trien be­kannt für seine her­vor­ra­gen­den Ko­no­bas und Re­stau­rants, die in die­sem Som­mer – so wie auch in Deutsch­land und Ös­ter­reich – aus­rei­chend Zwi­schen­raum zwi­schen den Ti­schen ga­ran­tie­ren. Ein Preis­bei­spiel: Die „Villa Car­lotta” (siehe Fo­tos un­ten) für bis zu sechs Per­so­nen ist je nach Sai­son um 1.428 bis 3.244 Euro pro Wo­che (Sams­tag bis Sams­tag) buch­bar. Das ent­spricht 238 bis 540,60 Euro pro Per­son und Wo­che – plus Kur­taxe und End­rei­ni­gung.

www.hmzvilla.com