Neue Luxushotels im Portfolio der Preferred Hotels & Resorts

Die Pre­fer­red Ho­tels & Re­sorts ha­ben in den ver­gan­ge­nen vier Mo­na­ten gleich 26 neue Mit­glie­der in 14 De­sti­na­tio­nen welt­weit in ihr Port­fo­lio auf­ge­nom­men. Die Neu­zu­gänge rei­chen vom traum­haf­ten Ban­yan Tree Ta­mouda Bay in Ma­rokko bis zum ed­len Bou­ti­que­ho­tel im Her­zen von Pa­ris. Wir stel­len die fünf in­ter­es­san­tes­ten Häu­ser kurz vor:

Banyan Tree Tamouda Bay /​ Marokko

Das Ban­yan Tree Ta­mouda Bay liegt di­rekt an ei­ner La­gune an der Nord­west­küste von Ma­rokko und ver­fügt über 92 lu­xu­riöse Vil­len im an­da­lu­sisch-mau­ri­schen De­sign mit ei­ge­nem Pool und Blick auf das Meer. Well­ness-Lieb­ha­ber dür­fen sich auf in­di­vi­du­ell ab­ge­stimmte Be­hand­lun­gen im „Ban­yan Tree Spa” freuen, Ge­nie­ßer auf gleich drei preis­ge­krönte Re­stau­rants. Was­ser­sport, Rei­ten und Koch­kurse zäh­len zu den viel­fäl­ti­gen Ak­ti­vi­tä­ten. Ge­rüch­ten zu­folge ist auch der Kö­nig von Ma­rokko hier gerne zu Gast.

Biltmore Hotel /​ Florida

Seit sei­ner Er­öff­nung im Jahr 1926 gilt das Bilt­more Ho­tel in Co­ral Gab­les (Flo­rida) als Lieb­lings­ziel der Rei­chen und Schö­nen aus der gan­zen Welt. Nach erst kürz­lich ab­ge­schlos­se­nen Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten er­strah­len nun die 271 Zim­mer und Sui­ten in neuem Glanz. Ein spek­ta­ku­lä­rer 18-Loch-Cham­pions­hip-Golf­platz, ei­ner der größ­ten Ho­tel­pools in den USA, ein Spa und fünf er­le­sene Re­stau­rants bil­den die High­lights. Be­rühmt ist auch die „Bilt­more Cu­li­nary Aca­demy Mi­ami”, die Kurse für Er­wach­sene und Kin­der ver­an­stal­tet.

Montage Healdsburg /​ Kalifornien

Das Mon­tage He­alds­burg er­öff­net im No­vem­ber die­ses Jah­res als lu­xu­riöse Ba­sis für die Er­kun­dung der be­rühm­tes­ten Wein­gü­ter und Re­stau­rants in den Hü­geln von So­noma Co­unty im US-Bun­des­staat Ka­li­for­nien. Das 104 Hektar große Re­fu­gium be­steht aus 130 Zim­mern und Sui­ten im Bun­ga­low-Stil, die über eine zeit­ge­nös­si­sche Ein­rich­tung aus lo­ka­lem Stein, Holz und Kup­fer so­wie pri­vate Au­ßen­flä­chen mit Feu­er­stel­len, Au­ßen­du­schen und Lie­gen ver­fü­gen. Zwei ex­qui­site Re­stau­rants, viel­fäl­tige Be­hand­lun­gen im „Spa Mon­tage”, Koch­kurse, Yoga im Wein­berg und 400 Ki­lo­me­ter Wan­der- und Rad­wege run­den das An­ge­bot ab.

Social House /​ Kenia

Das erst im Fe­bruar die­ses Jah­res er­öff­nete So­cial House in Nai­robi ist das erste Ho­tel auf dem afri­ka­ni­schen Kon­ti­nent ohne Re­zep­tion: Die Gäste kön­nen über ihr Smart­phone ein­che­cken und ihr Zim­mer be­tre­ten. Die 83 Zim­mer und Sui­ten des Ho­tels rich­ten sich vor al­lem an Ge­schäfts­rei­sende, aber auch an Tou­ris­ten auf dem Weg in die Na­tio­nal­parks von Ke­nia. In den vier Re­stau­rants wer­den afri­ka­ni­sche, fran­zö­si­sche, ja­pa­ni­sche und skan­di­na­vi­sche Ge­richte ser­viert. Ein Out­door Pool darf na­tür­lich auch nicht feh­len.

Villa Haussmann /​ Paris

Die Villa Hauss­mann in Pa­ris spie­gelt die Ge­schichte und das Erbe von Ba­ron Ge­or­ges-Eu­gène Hauss­mann wi­der – dem be­rühm­ten Ar­chi­tek­ten, der Pa­ris auf Wunsch Na­po­le­ons III. im spä­ten 19. Jahr­hun­dert von Grund auf neu ge­stal­tete. Das Bou­tique-Ho­tel mit sei­nen 43 schall­iso­lier­ten Zim­mern und Sui­ten liegt zen­tral in ei­nem Belle Epo­que-Ge­bäude mit Blick auf den Arc de Triom­phe im 8. Ar­ron­dis­se­ment – um­ge­ben von Ca­fés, Ge­schäf­ten und Bis­tros. Die High­lights bil­den der große, thea­tra­lisch be­leuch­tete In­door Pool und das Re­stau­rant „The N3” mit sei­nen klas­si­schen fran­zö­si­schen Ge­rich­ten.

