Neue virtuelle Plattform lädt zur Entdeckungsreise durch Abu Dhabi

Abu Dhabi hat die vir­tu­elle Platt­form #Stay­Cu­rious („Bleib neu­gie­rig”) ins Le­ben ge­ru­fen. Mit in­ter­ak­ti­ven 360-Grad-Er­leb­nis­sen, Vi­deos und an­de­ren mul­ti­me­dia­len In­hal­ten soll sie es Nut­zern auf der gan­zen Welt er­mög­li­chen, Abu Dhabi neu zu ent­de­cken, und so ei­nen Vor­ge­schmack auf die Ma­gie und Gast­freund­schaft des Emi­rats bie­ten.

Ak­tu­ell be­steht #Stay­Cu­rious aus fünf The­men­be­rei­chen in eng­li­scher Spra­che, die in eine Welt vol­ler Son­nen­schein, atem­be­rau­ben­der Ein- und Aus­sich­ten und span­nen­der Un­ter­hal­tung füh­ren. In na­her Zu­kunft sol­len sie noch durch wei­tere vir­tu­elle Er­leb­nisse er­gänzt wer­den.

- Stay Ad­ven­tur­ous: Hier kön­nen vir­tu­elle Tou­ren und Er­leb­nisse ab­ge­ru­fen wer­den, die den Be­su­cher in das Herz von Abu Dhabi ent­füh­ren, mit den atem­be­rau­ben­den Aus­sich­ten und viel­fäl­ti­gen An­ge­bo­ten des Emi­rats ver­zau­bern und wert­volle Ein­bli­cke in seine Ge­schichte und sein Erbe ge­ben.

- Stay In­dul­gent: Die­ser Be­reich bringt ei­nige der köst­lichs­ten ku­li­na­ri­schen An­ge­bote, die Abu Dhabi zu bie­ten hat, an den Ess­tisch des Be­su­chers – sei es durch eine Reihe von Koch­work­shops oder Meis­ter­klas­sen mit Spit­zen­kö­chen aus dem Emi­rat.

- Stay En­ligh­te­ned: Hier wer­den die Nut­zer ein­ge­la­den, ihr Wis­sen durch eine Reihe kos­ten­lo­ser vir­tu­el­ler Kurse und Bil­dungs­in­halte von Top-In­sti­tu­tio­nen zu er­wei­tern – wie bei­spiels­weise Google, Cours­era, History of the Emi­ra­tes und Mak­taba Di­gi­tal Li­brary.

- Stay Crea­tive: In die­sem Be­reich nutzt die Platt­form das eben­falls neu ge­star­tete vir­tu­elle Er­leb­nis „Cul­tu­rAll“ des De­part­ment of Cul­ture & Tou­rism (DCT Abu Dhabi), um alle In­ter­es­sier­ten mit dem rei­chen An­ge­bot der kul­tu­rel­len Ein­rich­tun­gen in Abu Dhabi zu in­spi­rie­ren.

- Stay En­ter­tai­ned: Die­ser Be­reich ist mit ei­ner Reihe von vir­tu­el­len Ver­an­stal­tun­gen und Events ver­knüpft, die vom DCT Abu Dhabi und sei­nen Part­nern in den kom­men­den Wo­chen ge­star­tet wer­den, um das Pu­bli­kum zu Hause zu un­ter­hal­ten und zu mo­ti­vie­ren.

„In die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten ver­sucht das DCT Abu Dhabi, Men­schen welt­weit zu­sam­men­zu­brin­gen, in­dem es eine Er­fah­rung bie­tet, die nicht nur ihr Le­ben be­rei­chert, son­dern gleich­zei­tig auch er­freut und un­ter­hält“, er­klärt Saood Al Ho­sani vom DCT Abu Dhabi: „Un­ser Emi­rat war schon im­mer für seine un­ver­gleich­li­che Gast­freund­schaft be­kannt. Trotz der phy­si­schen Di­stanz freuen wir uns dar­auf, vir­tu­elle Be­su­cher will­kom­men zu hei­ßen – und wer weiß, viel­leicht öff­net dies die Tür für den ei­nen oder an­de­ren, dies in Zu­kunft ein­mal per­sön­lich er­le­ben zu wol­len“.

www.staycurious.ae