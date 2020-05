Vom Sofa zum Sonnenschein: Virtuelle Ausflüge nach Florida

Na­tür­lich sind Vi­deos von Son­nen­auf­gän­gen und vir­tu­elle 360-Grad-Er­­le­b­­nisse im Meer kein Er­satz für eine Reise in den „Sunshine State”. Aber eine schöne Ab­len­kung vom Couch-Al­l­­tag kön­nen sie al­le­mal sein. Wir ha­ben eine Aus­wahl der schöns­ten Plätze für vir­tu­elle Aus­flüge nach Flo­rida zu­sam­men­ge­stellt.

Der vir­tu­elle Tag in Flo­rida be­ginnt selbst­ver­ständ­lich mit ei­nem traum­haf­ten Son­nen­auf­gang. Nur eben dies­mal nicht mit Blick auf die ei­gene Ga­ra­gen­ein­fahrt, son­dern auf die wun­der­ba­ren Strände von St. Au­gus­tine, Pa­nama City Be­ach oder Fort Pierce.

Da­nach geht es hoch zu Ross ent­lang der Küste von Hut­chin­son Is­land, be­vor zur Ab­küh­lung in Three Sis­ters Springs mit Mana­tis (Rund­schwanz­see­kü­hen) ge­schnor­chelt wird. Dies ist nur eine kleine Aus­wahl aus den mehr als fünf Stun­den Film­ma­te­rial, die für ei­nen vir­tu­el­len Rund­gang durch den „Sunshine State” auf der You­Tube-Seite von Vi­sit Flo­rida zur Ver­fü­gung ste­hen.

Für Couch-Aben­­teu­­rer, de­nen bloße Vi­deos nicht ge­nü­gen, gibt es auch zahl­rei­che Tou­ren, bei de­nen man das vir­tu­elle Steuer selbst in der Hand hat. Ganz im Sü­den auf den Flo­rida Keys steht na­tur­ge­mäß ein Tauch­gang im Vor­der­grund. Im tür­kis­blauen Was­ser geht es durch den Dry Tor­tu­gas Na­tio­nal Park – vor­bei an Schiffs­wracks in­mit­ten des dritt­größ­ten Ko­ral­len­riffs der Welt. Zum Ab­schluss steht an Land ein Be­such des his­to­ri­schen Fort Jef­fer­son auf dem Pro­gramm – etwa 110 Ki­lo­me­ter vor Key West.

Kunst­lieb­ha­ber fin­den im Dali Mu­seum in St. Pe­ters­burg an Flo­ri­das West­küste ihr klei­nes vir­tu­el­les Pa­ra­dies: Mit 2.400 Meis­ter­wer­ken von Sal­va­dor Dalí ist es das größte Dalí-Mu­­seum au­ßer­halb Eu­ro­pas. Dank ei­ner 360-Grad-Tour sind die Kunst­werke nur ei­nen Klick weit ent­fernt. Aber auch viele an­dere Mu­seen in Flo­rida kön­nen vir­tu­ell be­sucht wer­den – bei­spiels­weise das Nova Sou­the­as­tern Art Mu­seum in Fort Lau­derdale oder das Phil­lip & Pa­tri­cia Frost Mu­seum of Sci­ence in Miami.

Nur we­nige Ki­lo­me­ter wei­ter ver­sen­det das Flo­rida Or­ches­tra klas­si­sche Mu­sik­grüße auf den Rech­ner da­heim – und zwar live. Je­den Don­ners­tag strea­men die Mu­si­ker das Beste aus der Se­rie „Tampa Bay Times Mas­ter­works“ – bei­spiels­weise Ra­vels „Bo­lero”, Gershwins „Cu­ban Over­ture” oder Beet­ho­vens „Leo­nore Ou­ver­türe No. 3”. Viele wei­tere Tipps für vir­tu­elle Aus­flüge nach Flo­rida sind auf der of­fi­zi­el­len Web­site von Vi­sit Flo­rida ver­füg­bar.