Hotels und Restaurants: Neue Geheimtipps bei Relais & Châteaux

In ei­nem grü­nen Tal am Ufer des Wa­­ka­­tipu-Sees in Glen­or­chy steht die tra­di­tio­nelle Lodge Blan­ket Bay – um­ge­ben von den schnee­be­deck­ten Gip­feln der Süd­al­pen Neu­see­lands. Vom See bis zu den Ber­gen steht eine end­lose Reihe von Sport­ak­ti­vi­tä­ten für alle zur Ver­fü­gung, die die Na­tur­wun­der der atem­be­rau­ben­den Land­schaft von Queens­town in vol­len Zü­gen ge­nie­ßen möch­ten. Die Tage wer­den von den ku­li­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten aus der Re­gion ge­krönt, die am Ka­min ge­nos­sen wer­den kön­nen.