Geheime Film-Stars: Diese 16 Hotels waren Drehorte von Kino-Klassikern

Das 1907 er­öff­nete The Plaza New York nahe dem Cen­tral Park ist de­fi­ni­tiv ein (ge­hei­mer) Hol­­ly­wood-Star. Es diente als der Ort, an dem Cro­co­dile Dun­dee das aus­tra­li­sche Out­back ge­gen ein lu­xu­riö­ses Zim­mer ein­tauschte und in dem der kleine Ke­vin in „Ke­vin – Al­lein in New York“ die An­nehm­lich­kei­ten ei­nes Lu­xus­ho­tels in vol­len Zü­gen ge­noss. Fans des Films kön­nen ein be­son­de­res „Live like Kevin“-Erlebnis bu­chen, das viel Spaß be­rei­tet.