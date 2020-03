Preferred Hotels & Resorts: Neue Luxushotels rund um den Globus

In der De Zalze Lodge trifft ka­phol­län­di­scher Stil auf mo­der­nes De­sign. Das Ho­tel be­fin­det sich im his­to­ri­schen Stel­len­bosch zwi­schen den Grüns des De Zalze Wi­ne­lands Golf Es­tate und spek­ta­ku­lä­ren Wein­gü­tern, die man wäh­rend des Auf­ent­halts in ei­nem der 40 Zim­mer un­be­dingt er­kun­den sollte. Ne­ben et­was Zeit am Pool bie­ten sich auch Ak­ti­vi­tä­ten wie Rad­fah­ren, An­geln, Wan­dern und Ten­nis an. Das be­rühmte Re­stau­rant „Ter­roir” be­fin­det sich ganz in der Nähe und Stel­len­bosch selbst lockt mit char­man­ten Stra­ßen, ma­le­ri­schen Ge­schäf­ten, be­zau­bern­den Ca­fés und schrul­li­gen Bou­ti­quen.