Neues Ziel auf den Philippinen: China Airlines fliegt nach Cebu

Die tai­wa­ne­si­sche Flug­ge­sell­schaft China Air­lines nimmt ab 29. März 2020 die phil­ip­pi­ni­sche In­sel Cebu in ihr welt­wei­tes Netz­werk auf. Der neue Di­rekt­flug von Tai­peh steht täg­lich au­ßer am Diens­tag auf dem Flug­plan – zu­nächst al­ler­dings nur in der Som­mer­sai­son 2020.

Cebu ist ei­nes der kul­tu­rel­len und wirt­schaft­li­chen Zen­tren der Phil­ip­pi­nen. In der Ha­fen­stadt Cebu City ver­bin­det sich das Erbe der spa­ni­schen Ko­lo­ni­al­zeit mit mo­der­nem Groß­stadt­flair. Au­ßer­halb der Stadt­gren­zen bie­tet die Tro­pen­in­sel so­wohl in­ter­es­sante Kul­tur­stät­ten als auch be­ein­dru­ckende Na­tur mit wei­ßen Sand­strän­den in ein­sa­men Buch­ten.

Pas­sa­giere ab Wien pro­fi­tie­ren auf dem Hin­flug von ei­ner be­son­ders kur­zen Trans­fer­zeit in Tai­peh – und durch die frühe An­kunfts­zeit in Cebu ste­hen auch für eine Wei­ter­reise alle Ver­bin­dun­gen zur Ver­fü­gung. Auf dem Rück­weg lädt die Wel­come Lounge am Tai­wan Taoyuan In­ter­na­tio­nal Air­port ein – oder man nutzt die Ge­le­gen­heit für ei­nen Sto­po­ver in der Haupt­stadt Tai­peh.

Ein wei­te­res Ar­gu­ment für ei­nen Flug mit China Air­lines von Wien nach Cebu sind die at­trak­ti­ven Ta­rife ab 580 Euro in­klu­sive al­ler Ta­xen und 30 kg Frei­ge­päck. Eben­falls neu bei China Air­lines sind täg­li­che Flüge von Tai­peh in die kam­bo­dscha­ni­sche Haupt­stadt Phnom Penh und ab 23. Juni 2020 vier wö­chent­li­che Flüge nach Chiang Mai im Nor­den Thai­lands.