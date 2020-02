Lufthansa kündigt vier zusätzliche Winterziele ab München an

Luft­hansa baut ab Ende Ok­to­ber 2020 das Ur­laubs­an­ge­bot wei­ter aus und bie­tet vier zu­sätz­li­che Fe­ri­en­ziele ab Mün­chen an. Ganz neu ist die grie­chi­sche Stadt Thes­sa­lo­niki, die drei­mal pro Wo­che mit ei­nem Air­bus A320 be­dient wird – im­mer am Diens­tag, Don­ners­tag und Sams­tag.

Zu­sätz­lich geht es ab Ende Ok­to­ber 2020 vier­mal pro Wo­che non­stop zu drei Ka­na­ri­schen In­seln – nach Te­ne­riffa an je­dem Sams­tag und Sonn­tag, nach Fu­er­te­ven­tura am Sams­tag und nach Gran Ca­na­ria am Sonn­tag. Zum Ein­satz kommt da­bei ein Air­bus A321.

Diese De­sti­na­tio­nen wer­den ak­tu­ell noch von Eu­ro­wings be­dient. Die Low-Cost-Air­­line wird aber ihre 2017 er­öff­nete Ba­sis in Mün­chen mit Ende Ok­to­ber schlie­ßen und alle Flüge an Luft­hansa ab­ge­ben. Im Zuge der ak­tu­el­len Neu­aus­rich­tung soll sie künf­tig ihre Ak­ti­vi­tä­ten an den Flug­hä­fen von Köln/​​Bonn, Düs­sel­dorf, Ham­burg und Stutt­gart bün­deln, wie airliners.de be­rich­tet.