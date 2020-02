Recruitment Days: Emirates sucht Cabin Crew in Österreich

Emi­ra­tes sucht ös­ter­rei­chi­sche Kan­di­da­ten für das mul­ti­na­tio­nale Ka­bi­nen­per­so­nal in Du­bai: Am Mitt­woch, 19. Fe­bruar 2020, fin­det ein Re­cruit­ment Day im Im­pe­rial Ri­ding School Re­nais­sance Vi­enna Ho­tel in Wien und am Frei­tag, 21. Fe­bruar 2020, im NH Salz­burg City in Salz­burg statt.

Ge­sucht wer­den „auf­ge­schlos­sene, hilfs­be­reite, freund­li­che und ser­vice­ori­en­tierte Frauen und Män­ner”, heißt es in ei­ner Aus­sen­dung. Die Kan­di­da­ten kön­nen mit ei­nem Le­bens­lauf in Eng­lisch und ei­nem ak­tu­el­len Foto am Tag der of­fe­nen Tür teil­neh­men. Es ist al­ler­dings zwin­gend er­for­der­lich, sich da­vor on­line auf der Kar­rie­re­seite der Emi­ra­tes Group zu be­wer­ben.

Die Be­wer­ber müs­sen zum Zeit­al­ter des Ein­tritts min­des­tens 21 Jahre alt sein und eine Arm­reich­weite von 212 cm in die Höhe beim Ste­hen auf Ze­hen­spit­zen ha­ben, um für den Be­wer­bungs­pro­zess be­rück­sich­tigt zu wer­den. Sie soll­ten dar­auf vor­be­rei­tet sein, bei Be­darf den gan­zen Tag im Aus­wahl­ver­fah­ren zu ver­brin­gen. Wer in die en­gere Wahl kommt, wird über wei­tere Ter­mine für zu­künf­tige Aus­wer­tun­gen und In­ter­views in­for­miert.

Wer es schafft und Teil der Ka­bi­nen­be­sat­zung von Emi­ra­tes wird, er­hält ein kom­plet­tes Be­schäf­ti­gungs­pa­ket. Un­ter an­de­rem er­war­tet die Mit­glie­der der Ca­bin Crew ein steu­er­freies Ein­kom­men, eine hoch­wer­tige Ge­mein­schafts­un­ter­kunft in Du­bai („Sha­red Apart­ment”), ein kos­ten­lo­ser Trans­port zur und von der Ar­beit, eine me­di­zi­ni­sche und zahn­me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung so­wie ex­klu­sive Ra­batte auf Ein­­kaufs- und Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten in Du­bai.

Dar­über hin­aus win­ken ver­güns­tigte Rei­se­vor­teile für die Ka­bi­nen­be­sat­zung so­wie de­ren Fa­mi­lien und Freunde. Alle In­for­ma­tio­nen zur An­mel­dung, zu den Ver­an­stal­tungs­or­ten, dem Aus­wahl­ver­fah­ren, der Klei­der­ord­nung für den Re­cruit­ment Day und den Tu­to­ri­als sind hier zu fin­den.