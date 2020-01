Farbenfroh statt Grau in Grau: Zwölf bunte Orte rund um die Welt

In der Stadt Pa­chuca de Soto – etwa 90 Ki­lo­me­ter nörd­lich von Me­xiko City – ha­ben Künst­ler im Rah­men ei­nes Street-Art-Pro­­jekts im Jahr 2015 das kom­plette Stadt­vier­tel Pal­mi­tas in Re­gen­bo­gen­far­ben be­malt. Mehr als 200 Häu­ser am Hang er­strah­len seit­her in leuch­ten­den, far­ben­fro­hen Wel­len und bil­den so ein rie­si­ges Wand­bild.