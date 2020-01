ME Dubai: Ultimativer Luxus mit dem Design von Zaha Hadid

Me­liá Ho­tels In­ter­na­tio­nal er­öff­net am 14. Fe­bruar 2020 das ME Du­bai. Ent­wi­ckelt von Star-Ar­chi­­te­k­­tin Zaha Ha­did, bringt das spek­ta­ku­läre Ho­tel im Burj-Kha­­lifa-Be­zirk von Du­bai al­les mit, um neue Maß­stäbe in der Wüs­­ten-Me­­tro­­pole zu set­zen.

Das ME Du­bai re­si­diert im atem­be­rau­ben­den, eben­falls von Zaha Ha­did ent­wor­fe­nen Opus-Ge­bäude der Om­ni­yat Im­mo­bi­li­en­gruppe in Down­town Du­bai, das im No­vem­ber 2017 mit dem re­nom­mier­ten „Middle East Ar­chi­tect Award“ aus­ge­zeich­net wurde: Zwei mit­ein­an­der ver­schmel­zende, 95 Me­ter hohe Türme sind durch eine Ku­bus­form ver­bun­den, de­ren aus­ge­höhl­tes In­ne­res ei­nen un­er­war­te­ten Durch­blick ge­währt.

Da­bei ist das ME Du­bai das ein­zige Ho­tel­pro­jekt welt­weit, bei dem es sich die aus dem Irak stam­mende Bri­tin nicht neh­men ließ, per­sön­lich so­wohl das In­­­nen- als auch das Au­ßen­de­sign zu ent­wer­fen und so ihre ar­chi­tek­to­ni­sche Vi­sion von der Ver­flech­tung der Räume bis ins letzte De­tail um­zu­set­zen.

93 Zim­mer und Sui­ten, eine ul­tra­l­u­xu­riöse „Suite ME” und 98 avant­gar­dis­ti­sche Ser­viced Apart­ments ver­tei­len sich auf 19 Eta­gen. Die Lobby, das „Ver­ti­cal Café” und die Loun­ges tra­gen die un­ver­kenn­bare De­­sign-Han­d­­schrift von Zaha Ha­did, die eine neue Ba­lance zwi­schen mas­siv und leicht, blick­dicht und trans­pa­rent, in­nen und au­ßen schafft.

Zu den 15 Re­stau­rants des ME Du­bai ge­hört auch ein „ROKA”. Von die­sem mo­der­nen ja­pa­ni­schen Ro­ba­­ta­yaki-Kon­zept, das eine ex­klu­sive High-End-Cui­­sine rund um den Ro­bata-Grill ze­le­briert, gibt es nur fünf Re­stau­rants, die alle in Lon­don an­ge­sie­delt sind. Ins Le­ben ge­ru­fen wurde es 2004 vom ge­bür­ti­gen Deut­schen Rai­ner Be­cker, der auch die von Ja­pan in­spi­rier­ten, mitt­ler­weile welt­weit ver­tre­te­nen „ZUMA Re­stau­rants” grün­dete.

Für ein per­fek­tes ME-Er­­le­b­­nis sorgt ein spe­zi­el­ler „Aura Ma­na­ger” mit ei­nem um­fas­sen­den In­si­der­wis­sen über die Stadt, de­ren High­lights und be­son­dere Lo­ca­ti­ons. Die­ser Ser­vice und die Ein­rich­tun­gen des ME Du­bai ste­hen auch den Be­sit­zern der Ser­viced Apart­ments in den obe­ren Stock­wer­ken zur Ver­fü­gung, zu de­nen vier Pent­häu­ser mit ei­ge­ner Dach­ter­rasse zäh­len.

Die Lu­­xus-Life­style-Marke „ME by Me­liá” wurde vor zehn Jah­ren von Me­liá Ho­tels In­ter­na­tio­nal ins Le­ben ge­ru­fen. ME by Me­liá Ho­tels sind der­zeit in Mai­land, Lon­don, Ibiza, Mal­lorca, Ma­drid und Los Ca­bos zu fin­den. Nach Du­bai sind wei­tere Er­öff­nun­gen in Bar­ce­lona, Ca­ra­cas und Doha ge­plant.

www.mebymelia.com