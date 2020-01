Mit Emirates für ein verlängertes Wochenende nach Dubai

Um Du­bai zu ent­de­cken, bie­ten sich auch im Jahr 2020 wie­der ei­nige ver­län­gerte Wo­chen­en­den an. Die zwei täg­li­chen Flüge von Emi­ra­tes ab Wien ma­chen es mög­lich: Güns­tige Ab­flug­zei­ten und nur fünf­ein­halb Stun­den Flug­zeit sind die per­fek­ten Vor­aus­set­zun­gen für ei­nen Kurz­trip in die Me­tro­pole der Su­per­la­tive. Emi­ra­tes hat dazu auch gleich die bes­ten Tipps.

Für lange Wo­chen­en­den in Du­bai eig­nen sich be­son­ders die Emi­ra­­tes-Flüge EK126 und EK125: Der Flug EK126 ver­lässt Wien abends und lan­det am Fol­ge­tag früh­mor­gens in Du­bai. EK125 star­tet nach­mit­tags in Du­bai und er­reicht Wien am frü­hen Abend des sel­ben Ta­ges. So­mit blei­ben vier Tage, um das viel­fäl­tige kul­tu­relle An­ge­bot, et­was Zeit am Strand und aus­führ­li­che Shop­ping­tou­ren zu ge­nie­ßen.

Christi Himmelfahrt und Fronleichnam

Ei­nen Vor­ge­schmack auf den kom­men­den Som­mer er­hält man zum Bei­spiel bei ei­ner Reise zu Christi Him­mel­fahrt von 21. bis 24. Mai 2020. Bei Ab­flug am 20. Mai 2020 und Rück­flug am 24. Mai 2020 lässt sich Du­bai mit nur ei­nem Ur­laubs­tag am Frei­tag vier Tage lang er­kun­den. Zu­dem wird im Zeit­raum von 23. Mai bis 25. Mai 2020 vor­aus­sicht­lich Eid al-Fitr ge­fei­ert. Die­ses Fest zum Ende des Fas­ten­mo­nats Ra­ma­dan ist ein ganz be­son­de­res Er­leb­nis.

Auch Fron­leich­nam (11. Juni 2020) bie­tet per­fekte Vor­aus­set­zun­gen für ein lan­ges Wo­chen­ende in Du­bai. Wer sich am Frei­tag frei nimmt, kann sich bei Ab­flug am 10. Juni und Rück­flug am 14. Juni 2020 eben­falls auf vier Tage in Du­bai freuen. An der rund 50 Ki­lo­me­ter lan­gen Küste la­den dann Ki­te­sur­fing, Fahr­ten mit Jet­skis und Strände mit kris­tall­kla­rem Was­ser zum Ab­küh­len ein. Auch der „Aqua­ven­ture Wa­ter­park” im At­lan­tis the Palm ist be­son­ders für Fa­mi­lien mit Kin­dern ei­nen Ta­ges­aus­flug wert.

Die größte Show der Welt: EXPO 2020

Ein ab­so­lu­tes High­light hat Du­bai ab 20. Ok­to­ber 2020 zu bie­ten. Dann öff­net die EXPO 2020 un­ter dem Motto „Con­nec­ting Minds, Crea­ting the Fu­ture“ ihre Pfor­ten und lädt die Welt für 173 Tage ein, ei­nen Blick in die Zu­kunft zu wer­fen. Das ver­län­gerte Wo­chen­ende um den Na­tio­nal­fei­er­tag am Mon­tag, 26. Ok­to­ber 2020, ist die ideale Ge­le­gen­heit, zu den ers­ten der ins­ge­samt rund 25 Mil­lio­nen er­war­te­ten Be­su­cher zu zäh­len.

Nach ei­nem Tag vol­ler Ein­drü­cke und In­spi­ra­tion auf dem EXPO-Ge­­lände bie­tet sich ein re­lax­ter Strand­tag als Er­gän­zung an. Hier ist „La Mer“ in Ju­mei­rah eine aus­ge­zeich­nete Op­tion: Auf 1,2 Qua­drat­ki­lo­me­tern er­streckt sich ent­lang des Stran­des ein hip­pes und ar­chi­tek­to­nisch an­spre­chend ge­stal­te­tes Frei­zeit­pa­ra­dies mit net­ten Bou­ti­quen, ei­ner bun­ten und hoch­wer­ti­gen Gas­tro­no­mie­szene und ei­nem Kino. Was­ser­sport, Fla­nie­ren und Ge­nuss in ge­chill­tem Am­bi­ente las­sen sich kaum per­fek­ter ver­bin­den.

Im Zei­chen des Chris­t­­mas-Shop­­pings kann ein City-Trip nach Du­bai rund um Ma­ria Emp­fäng­nis am 8. De­zem­ber 2020 ste­hen: Wer sich am Mon­tag, 7. De­zem­ber, frei nimmt, hat von 5. bis 8. De­zem­ber vier Tage lang Zeit, die EXPO 2020 zu be­su­chen und aus­führ­lich zu shop­pen. Mit mehr als 1.000 Ge­schäf­ten emp­fängt bei­spiels­weise die Du­bai Mall die Rei­sen­den.

Der perfekte Ankunftstag in Dubai

09:30–11:00: Ein per­fek­ter ers­ter Tag nach der frü­hen An­kunft in Du­bai sollte mit ei­nem stär­ken­den Früh­stück be­gin­nen. Eine her­vor­ra­gende Op­tion ist das „HQ’S 459” am Strand von La Mer in Ju­mei­rah, wo den gan­zen Tag über ein sehr gu­tes Früh­stück ser­viert wird.

11:00–14:00: Der wun­der­schöne Strand lädt die nächs­ten Stun­den zum Ver­wei­len ein. Mit der Sky­line von Du­bai im Rü­cken und dem Ara­bi­schen Golf di­rekt vor den Au­gen lässt sich hier zum Auf­takt herr­lich schwim­men und Sonne tan­ken.

14:00–16:00: Ein Fest für die Sinne ist der tra­di­tio­nelle Ge­würz-Souk in De­ira, auf dem sich dem Be­su­cher un­zäh­lige Ge­würze und Kräu­ter far­ben­froh und duf­tend prä­sen­tie­ren. Ein Ab­ste­cher in den nahe ge­le­ge­nen Gold-Souk ist eine Emp­feh­lung.

16:00–19:00: Zeit für aus­gie­bi­ges Shop­ping! Down­town Du­bai mit der „Du­bai Mall” di­rekt am Fuße des Burj Kha­lifa ist nur eine kurze Ta­xi­fahrt ent­fernt. In die­sem Ein­kaufs­pa­ra­dies fin­det wirk­lich je­der, was er sucht.

19:00–21:00: Für ein köst­li­ches ita­lie­ni­sches Abend­essen geht es ins „Sera­fina Du­bai” im Souk Al Ba­har im Her­zen von Down­town Du­bai mit Blick auf die iko­ni­schen „Du­bai Foun­tains” und den Burj Kha­lifa, wäh­rend die Sonne un­ter­geht.

21:00–24:00: Ein Drink in der Ro­of­­top-Bar „The Pent­house” auf dem Dach des FIVE Palm Ju­mei­rah Du­bai ist jetzt an­ge­sagt. Mit spek­ta­ku­lä­rem Blick auf die Sky­line, ei­nem ver­glas­ten Pool und be­que­men Lie­ge­stüh­len gibt es kaum ei­nen bes­se­ren Ort, um den An­kunfts­tag in Du­bai aus­klin­gen zu las­sen.

