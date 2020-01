Qatar Airways kündigt acht neue Destinationen für 2020 an

Qa­tar Air­ways hat auf der „Ku­wait Avia­tion Show 2020” ei­nen wei­te­ren Aus­bau des glo­ba­len Netz­werks an­ge­kün­digt: Im Laufe des Jah­res 2020 wer­den acht neue De­sti­na­tio­nen in den Flug­plan auf­ge­nom­men – dar­un­ter Cebu auf den Phil­ip­pi­nen, Siem Reap in Kam­bo­dscha und Lu­anda in An­gola.

„Die Ku­wait Avia­tion Show ist die per­fekte Platt­form, um ein paar un­se­rer span­nen­den Pläne für 2020 zu ent­hül­len. Mit den neuen De­sti­na­tio­nen fes­ti­gen wir un­sere Po­si­tion als eine der am stärks­ten ver­netz­ten Flug­ge­sell­schaf­ten und bie­ten un­se­ren Pas­sa­gie­ren noch mehr Aus­wahl und Fle­xi­bi­li­tät bei der Pla­nung ih­rer Ge­­schäfts- und Ur­laubs­rei­sen”, er­klärte Qa­tar Air­ways Group Chief Exe­cu­tive Al Baker auf der Messe.

Mit San­to­rin in Grie­chen­land, Du­brov­nik in Kroa­tien und Osaka in Ja­pan hatte Qa­tar Air­ways erst vor zwei Wo­chen drei neue Flug­ziele für die­ses Jahr be­kannt ge­ge­ben. Mit den ins­ge­samt elf zu­sätz­li­chen Stre­cken wächst das Netz­werk der Flug­ge­sell­schaft nun­mehr auf 177 Ziele welt­weit.

