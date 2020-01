Iran: Auswärtiges Amt rät von allen touristischen Reisen ab

Nach dem Tod des ira­ni­schen Ge­ne­rals Qas­sem Su­lei­mani bei ei­nem US-Luft­an­griff in Bag­dad und nach den mas­si­ven Dro­hun­gen der ira­ni­schen Füh­rung ge­gen die USA und Is­rael bei den Trau­er­fei­er­lich­kei­ten ha­ben die Span­nun­gen in der ge­sam­ten Re­gion er­heb­lich zu­ge­nom­men.

Bis­her rich­te­ten sich die Kund­ge­bun­gen im Iran nicht ge­gen west­li­che Be­su­cher. Nach ak­tu­el­ler Ein­schät­zung des deut­schen Aus­wär­ti­gen Am­tes sind aber wei­ter es­ka­lie­rende Pro­teste nicht aus­zu­schlie­ßen – auch ge­gen aus­län­di­sche Be­su­cher. In ei­nem am 6. Jän­ner 2020 ak­tua­li­sier­ten Si­cher­heits­hin­weis rät das Amt da­her zum Ver­schie­ben von „nicht er­for­der­li­chen Rei­sen” ab – und so­mit auch von tou­ris­ti­schen Rei­sen.

In Re­ak­tion auf die ak­tu­el­len Span­nun­gen zwi­schen den USA und dem Iran hat das Aus­wär­tige Amt auch die Si­cher­heits­hin­weise für sämt­li­che Län­der im Na­hen Os­ten ak­tua­li­siert. „Die Si­cher­heits­lage in der Re­gion ist vo­la­ti­ler ge­wor­den und kann sich wei­ter­hin sehr schnell ver­än­dern”, heißt es. Da­her sollte man bei Rei­sen in die Re­gion be­son­ders auf­merk­sam sein und sich lau­fend über die ak­tu­el­len Ent­wick­lun­gen in­for­mie­ren.

Das ös­ter­rei­chi­sche Au­ßen­mi­nis­te­rium geht nicht ganz so weit: Rei­sen­den im Iran wird le­dig­lich emp­foh­len, „größt­mög­li­che Sorg­falt wal­ten zu las­sen”. Men­schen­an­samm­lun­gen soll­ten ge­mie­den und Foto- und Film­auf­nah­men im Um­feld von De­mons­tra­tio­nen so­wie von Si­cher­heits­kräf­ten und öf­fent­li­chen Ge­bäu­den un­be­dingt un­ter­las­sen wer­den. Dies könne als „Spio­na­ge­tä­tig­keit” ge­wer­tet wer­den.

„Soll­ten Sie in ei­nen De­mons­tra­ti­ons­zug ge­ra­ten, ver­las­sen Sie die Ört­lich­keit um­ge­hend. Falls dies nicht mög­lich ist, be­ge­ben Sie sich un­ver­züg­lich an ei­nen si­che­ren Ort bzw. in ein Ge­bäude. In­ter­net­dienste, vor al­lem so­ziale Me­dien so­wie Te­le­fo­nie kön­nen zeit­wei­lig ab­ge­schal­tet wer­den”, schreibt das Aus­wär­tige Amt wei­ter.