HolidayCheck: Das sind die beliebtesten Hotels in Österreich

Di­rekt am Ufer des Os­sia­cher Sees in Kärn­ten bie­tet das Vier-Sterne-Ho­­tel See­Rose in Bo­dens­dorf in Kärn­ten sei­nen Gäs­ten eine traum­hafte Aus­sicht. Ak­tiv­ur­lau­ber er­rei­chen von hier in we­ni­gen Au­to­mi­nu­ten das Ski- und Wan­der­ge­biet Ger­lit­zen. Ob nach ei­nem Ski­tag, ei­ner Lama-Wan­­de­­rung oder ei­ner Nor­­dic-Bla­­ding-Tour: Im Well­ness­be­reich oder in der haus­ei­ge­nen See­Sauna des „Gold Award”-Gewinners kön­nen die Gäste mit Blick auf die um­lie­gende Berg- und Se­en­land­schaft ent­span­nen und zu neuen Kräf­ten kom­men. Ur­lau­ber Ar­nold be­stä­tigt: „Ein High­light ist die Aus­sicht vom Well­ness­be­reich über den See zum Ab­schluss ei­nes schö­nen Ski-Ta­ges.“ Preis: Eine Wo­che mit Voll­pen­sion ab 625 Euro pro Per­son.