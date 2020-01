Singapore Airlines: Frühbuchertarife zu 34 Zielen ab/​​bis Wien

Sin­g­a­pore Air­lines hat die all­jähr­li­chen Früh­bu­cherta­rife lan­ciert. Zur Wahl ste­hen ins­ge­samt 34 De­sti­na­tio­nen in Süd­ost­asien, Ozea­nien und den USA, die auch ab Wien via Frank­furt zu at­trak­ti­ven Prei­sen buch­bar sind. Flüge in der Pre­mium Eco­nomy und der Busi­ness Class sind eben­falls Teil der Kam­pa­gne.

In der Eco­nomy Class geht es zum Bei­spiel schon ab 659 Euro nach Ha­noi oder ab 689 Euro nach Phu­ket. Perth ist ab 1.079 Euro und Auck­land ab 1.209 Euro buch­bar. Flüge in der Pre­mium Eco­nomy Class und der Busi­ness Class sind eben­falls Teil der Kam­pa­gne. So kos­tet zum Bei­spiel ein Flug nach Bali in der Pre­mium Eco­nomy Class ab 1.619 Euro und in der Busi­ness Class ab 2.389 Euro.

Die Früh­bu­cherta­rife von Sin­g­a­pore Air­lines gel­ten für Flüge von 9. März bis 2. April, 13. April bis 19. Juni, 8. Sep­tem­ber bis 2. Ok­to­ber und 19. Ok­to­ber bis 30. No­vem­ber 2020. In der Busi­ness Class reicht der mög­li­che Zeit­raum von 1. Fe­bruar bis 15. De­zem­ber 2020. Bu­chun­gen für Sin­ga­pur und Aus­tra­lien sind bis 26. Jän­ner 2020 mög­lich, für alle an­de­ren Ziele bis 23. Jän­ner 2020.

Die attraktivsten Angebote (Economy /​​ Premium Economy /​​ Business Class) → Ha­noi: ab 659 /​​ 1.449 /​​ 2.469 Euro

→ Kuala Lum­pur: ab 659 /​​ 1.379 /​​ 2.569 Euro

→ Bang­kok: ab 669 /​​ 1.599 /​​ 2.449 Euro

→ Phu­ket: ab 689 /​​ 1.649 /​​ 2.449 Euro

→ Bali: ab 689 /​​ 1.619 /​​ 2.389 Euro

→ Sin­ga­pur: ab 679 /​​ 1.229 /​​ 2.699 Euro

→ Perth: ab 1.079 /​​ 1.749 /​​ 3.769 Euro

→ Syd­ney: ab 1.139 /​​ 1.869 /​​ 3.889 Euro

→ Auck­land: ab 1.209 /​​ 2.019 /​​ 4.279 Euro

→ New York: ab 479 /​​ 1.019 /​​ 2.019 Euro

Alle ge­nann­ten Preise ver­ste­hen sich für den Hin- und Rück­flug pro Per­son ab Wien via Frank­furt in­klu­sive Steu­ern und Ge­büh­ren bei Bu­chung auf singaporeair.com. Die kom­plette Über­sicht mit al­len De­sti­na­tio­nen der Kam­pa­gne ist auf www.singaporeair.com zu fin­den.