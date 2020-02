Preferred Hotels & Resorts: 20 Eröffnungen im Jahr 2020

Pre­fer­red Ho­tels & Re­sorts – die welt­weit größte un­ab­hän­gige Ho­tel­marke – kün­digt für das Jahr 2020 ins­ge­samt 20 Er­öff­nun­gen rund um den Glo­bus an. Die span­nends­ten neuen Ho­tels stel­len wir hier kurz vor – vom gla­mou­rö­sen West Hol­ly­wood bis zum his­to­ri­schen Stock­holm und von den Wein­ber­gen Ka­li­for­ni­ens bis zu den Strän­den der Tos­kana.

Pendry West Hollywood /​​ Kalifornien

Das Pen­dry West Hol­ly­wood liegt am le­gen­dä­ren Sun­set Strip und steht ganz oben auf der Liste der mit Span­nung er­war­te­ten Neu­eröff­nun­gen im krea­ti­ven Zen­trum von Los An­ge­les. Das neue Lu­xus­ho­tel zieht mit sei­ner atem­be­rau­ben­den Glas­front die Bli­cke auf sich. Die In­nen­aus­stat­tung wurde vom re­nom­mier­ten Mar­tin Brud­nizki De­sign Stu­dio ent­wor­fen: 149 Gäs­te­zim­mer – dar­un­ter 37 Sui­ten – spie­geln den Gla­mour Hol­ly­woods wi­der.

Für das cha­rak­te­ris­ti­sche Re­stau­rant und das Gas­­­tro­­no­­mie-Out­­let des Ho­tels hat Wolf­gang Puck eine ei­gene ku­li­na­ri­sche Er­leb­nis­welt er­schaf­fen. Zu den wei­te­ren Merk­ma­len des Pen­dry West Hol­ly­wood zäh­len ein spek­ta­ku­lä­rer Ro­of­­top-Pool und eine mit schi­cken Ca­ba­nas ein­ge­rich­tete Bar, das „Spa Pen­dry”, Kunst­samm­lun­gen mit Wer­ken lo­ka­ler, auf­stre­ben­der Künst­ler, eine Bow­ling­bahn und ein Film­vor­führ­raum. Er­öff­nung: Som­mer 2020.

The Sense Experience Resort /​​ Toskana

The Sense Ex­pe­ri­ence Re­sort ist ein Öko-Retreat in der tos­ka­ni­schen Ma­­remma-Re­gion – di­rekt an der ru­hi­gen West­küste Ita­li­ens. Es be­fin­det sich in ei­nem fast 5.000 Hektar gro­ßen Na­tur­park mit ei­nem Pi­ni­en­wald und ei­nem ei­ge­nen Strand­zu­gang. Das alle fünf Sinne an­spre­chende Re­sort bie­tet 112 Zim­mer und Sui­ten mit raum­ho­hen Fens­tern und von ita­lie­ni­schen De­si­gnern ent­wor­fe­nen Stof­fen und Mö­beln – samt Aus­blick auf die In­sel Elba und den his­to­ri­schen Wach­turm Torre Mozza.

Im Re­stau­rant „Eatè” be­ge­ben sich die Gäste auf eine ku­li­na­ri­sche Reise durch die tos­ka­ni­schen Ge­schmacks­wel­ten. Im Re­sort fin­det man au­ßer­dem wech­selnde Stree­t­­food-An­ge­­bote für den schnel­len Hun­ger zwi­schen­durch, Pick­nicks am haus­ei­ge­nen Foodtruck L’Apino so­wie Sie­­ben-Gänge-Me­­nüs für ein Din­ner un­ter dem Ster­nen­him­mel am Strand.

Zu den wei­te­ren High­lights zäh­len ein Pool mit Swim-up-Bar, ein kos­ten­lo­ser Fahr­rad­ver­leih, Koch­kurse, Yoga und Pi­la­tes. Die Aus­wahl an Ak­ti­vi­tä­ten um­fasst Tief­see­an­geln, Boots­trips zu den um­lie­gen­den In­seln und Aus­flüge in die Wein­berge. Er­öff­nung: März 2020.

Villa Dagmar /​​ Stockholm

Die Villa Dag­mar ist ein in­ti­mes Lu­xus­ho­tel im Stock­hol­mer Stadt­teil Ös­ter­malm­storg – ganz in der Nähe des Rat­hau­ses, des Schwe­di­schen His­to­ri­schen Mu­se­ums und des Stu­r­e­plan­plat­zes. Be­nannt wurde es nach Dag­mar Berg­s­ten aus der Fa­mi­lie des In­ha­bers, die zu Be­ginn des 20. Jahr­hun­derts Rei­sen und Kunst ge­noss und ku­li­na­ri­sche Aus­flüge ans Mit­tel­meer un­ter­nahm.

Das Ju­gend­stil­ge­bäude aus dem spä­ten 19. Jahr­hun­dert um­fasst 70 Zim­mer und Sui­ten, von de­nen ei­nige über ei­nen Bal­kon zum In­nen­hof und zur Oran­ge­rie ver­fü­gen. Dazu kom­men ein Bio­la­den, ein Con­cept Store mit hand­ver­le­se­nen De­si­gner­stü­cken, ein Spa und ein Blu­men­la­den

Im Re­stau­rant mit me­di­ter­ra­ner Fu­si­ons­kü­che sor­gen die Ster­ne­kö­che Da­niel Hög­lan­der und Ni­clas Jöns­son für den ku­li­na­ri­schen Ge­nuss. Die Markt­halle Ös­ter­malms­hal­len ist mit dem Ho­tel ver­bun­den und von dort aus mü­he­los er­reich­bar. Er­öff­nung: April 2020.

Montage Healdsburg /​​ Kalifornien

Das Mon­tage Healds­burg ist ein in­no­va­ti­ves, mehr als 100 Hektar gro­ßes Re­fu­gium der Mon­tage Ho­tels & Re­sorts in den Hü­geln des So­noma Co­unty und bie­tet eine lu­xu­riöse Ba­sis zur Er­kun­dung der be­rühm­ten Wein­gü­ter und der Farm-to-Ta­ble-Re­stau­rants in der Um­ge­bung. Zu­dem war­ten Koch­kurse, mu­si­ka­li­sche Auf­füh­run­gen im Freien, Bo­gen­schie­ßen und 400 Ki­lo­me­ter Wan­­der- und Rad­wege.

Die 130 Zim­mer und Sui­ten im Bun­­ga­­low-Stil ver­fü­gen über eine zeit­ge­nös­si­sche Ein­rich­tung aus lo­ka­lem Stein, Holz und Kup­fer so­wie pri­vate Au­ßen­flä­chen mit Feu­er­stel­len, Au­ßen­du­schen und Lie­gen, die ein Drit­tel je­der Un­ter­kunft aus­ma­chen. Die Gäste pro­fi­tie­ren dar­über hin­aus von zwei ex­qui­si­ten Fein­schmeck­er­re­stau­rants und Be­hand­lun­gen im „Spa Mon­tage”. Er­öff­nung: Ok­to­ber 2020.

Amrit Ocean Resort & Spa /​​ Florida

Das Am­rit Ocean Re­sort & Spa um­fasst mehr als zwei­ein­halb Hektar am Mee­res­ufer auf Sin­ger Is­land im Palm Be­ach Co­unty von Flo­rida und kom­bi­niert in sei­nem „Wel­l­­ness-Kon­zept der fünf Säu­len” öst­li­che Wohl­fühl­phi­lo­so­phie und west­li­che Tech­no­lo­gie. Die Ko­ope­ra­tion mit ESPA und dem Hi­ma­la­yan In­sti­tute er­mög­licht eine Kom­bi­na­tion aus Acht­sam­keit, Er­näh­rung, Fit­ness, Ent­span­nung und Schlaf in ei­nem vier­stö­cki­gen Spa.

Auf die Gäste war­ten zu­dem Me­di­ta­ti­ons­gär­ten, vier Farm-to-Ta­ble-Re­stau­rants und Pa­­tan­jali-Yoga-Kurse im Freien. Die 153 Zim­mer und 34 Wel­l­­ness-Sui­­ten ver­fü­gen über Ter­ras­sen mit freiem Meer­blick und frei ste­hende Ba­de­wan­nen. Ein Bath-Con­cierge-Ser­vice sorgt da­für, dass sich die Gäste in per­so­na­li­sier­ten Aro­­ma­the­ra­pie-Bä­­dern ent­span­nen kön­nen. Er­öff­nung: Juni 2020.