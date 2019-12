Diese Investitionen bringen neuen Glanz in die alpinen Skigebiete

In­ves­ti­ti­ons­summe: 28,3 Mil­lio­nen Euro

Die neu er­rich­tete 8er-Gon­­del­­bahn „Berg­Jet” am Flums­er­berg im Sü­den des Kan­tons St. Gal­len in der Schweiz führt von Tan­nen­bo­den auf den Masch­gen­kamm, trans­por­tiert 2.400 Per­so­nen pro Stunde und punk­tet über­dies mit ei­nem ein­zig­ar­ti­gen „De­sign by Por­sche De­sign Stu­dio”. Ein gas­tro­no­mi­sches High­light war­tet in der neuen Tal­sta­tion: Das „COLORS – Re­stau­rant” mit in­te­grier­ter Bar ver­wöhnt hung­rige Ski­fah­rer künf­tig mit ei­nem viel­sei­ti­gen ku­li­na­ri­schen An­ge­bot in ei­nem far­ben­fro­hen In­te­ri­eur.