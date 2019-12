Condor fliegt ab Oktober 2020 nonstop nach Costa Rica

Con­dor bie­tet ab Ok­to­ber 2020 Non­stop­flüge von Deutsch­land nach Costa Rica an. Die bis­he­rige Zwi­schen­lan­dung in Santo Dom­ingo in der Do­mi­ni­ka­ni­schen Re­pu­blik ent­fällt. Der Fe­ri­en­flie­ger wird zwei­mal pro Wo­che – je­weils mitt­wochs und sonn­tags – von Frank­furt nach San José ab­he­ben.

Con­dor setzt auf der Ver­bin­dung nach Costa Rica eine Boe­ing 767–300 ein, die Platz für 255 Pas­sa­giere in drei Klas­sen bie­tet – 18 in der Busi­ness Class, 35 in der Pre­mium Eco­nomy und 202 in der Eco­nomy Class. Die Flüge star­tet um 14.05 Uhr in Frank­furt und lan­den um 20.05 Uhr in Costa Rica. Zu­rück geht es um 22.05 Uhr mit An­kunft in Deutsch­land um 6.35 Uhr.

Deutsch­land war in den letz­ten Jah­ren ei­ner der am schnells­ten wach­sen­den Märkte in Costa Rica. Von Jän­ner bis Ok­to­ber 2019 ka­men 53.373 deut­sche Gäste per Flug­zeug in das mit­tel­ame­ri­ka­ni­sche Land, was ei­nem Wachs­tum von 11,6 Pro­zent ge­gen­über dem Vor­jahr ent­spricht. 2018 ka­men ins­ge­samt 74.574 Deut­sche nach Costa Rica. Das sind im­mer­hin 15 Pro­zent al­ler eu­ro­päi­schen Be­su­cher.